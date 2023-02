Se trata de Chayenne van Aerle, joven de 23 años que participó en Miss con la banda de Miss Bélgica en el concurso donde R’bonny Gabriel, que podría perder su corona, ganó.

La reina no tuvo mucho protagonismo en el certamen, donde otra candidata se sintió rechazada por varias de sus compañeras, pero ahora su nombre está en todos los medios por el accidente que sufrió.

Resulta que Miss Bélgica iba conduciendo de la provincia belga de Kruibeke hacia Amberes, reportó Het Laatste Nieuws, luego de visitar a su novio, Nicolas Geniets.

La joven se estrelló con un camión que estaba parado por el tráfico y resultó gravemente herida; la mitad de la parte delantera del automóvil quedó debajo del vehículo pesado, como se aprecia en esta imagen:

