Por: Revista MB

Líder en su formato en Santander: Cultura, entretenimiento, deportes e información. Visitar sitio

El cantante Mike Bahía se mostró molesto ante las críticas recibidas por no publicar en redes sociales una felicitación a su pareja, la cantante y actriz Greeicy Rendón, quien celebró su cumpleaños número 32 el pasado 30 de octubre. A pesar de la gran cantidad de mensajes que sus seguidores enviaron a Greeicy en su día especial, muchos notaron la ausencia de un saludo público por parte de Bahía y no dudaron en recriminarle por ello en redes.

En respuesta, Bahía defendió su postura de manera directa y mostró su inconformidad por la insistencia de algunos seguidores. “¿Entonces, si uno no le publica el feliz cumpleaños, no le deseó el feliz cumpleaños? Qué cansones, Dios mío, desocupados”, comentó el artista, visiblemente molesto, a través de sus historias.

(Vea también: Ángela Aguilar reaccionó a entrevista de Cazzu y tomó drástica medida; su padre la apoyó)

El cantante aclaró que, aunque no haya hecho una publicación pública, estaba en camino a entregarle su obsequio personalmente a Greeicy. “Aquí le traigo el regalo, miren. He estado viajando todo el día desde lejos. No molesten, acuéstense a dormir, vayan a pedir dulces, disfrácense”, concluyó, lanzando un mensaje a sus críticos para que disminuyeran la presión sobre su vida privada.

La pareja, reconocida como una de las más queridas y estables de la farándula colombiana, ha compartido momentos personales a lo largo de su relación, pero Bahía dejó claro que algunas cosas, no deben obligatoriamente estar en redes sociales, y se pueden mantenerse en privado.

Lee También

Mike Bahía y Greeicy han cantado varias canciones juntos, entre ellas: “Amantes”, “Mi Pecadito”, “Esta Noche”, “Att: Amor”. Además, en su momento Greeicy protagonizo el video de “Buscándote”, canción que lanzo a la fama a su pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista MB 💻📸 (@mbucaramanga)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.