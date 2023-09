Miguel Varoni era uno de los galanes más famosos de la televisión colombiana a principios de los años 2000. Sus actuaciones en varias telenovelas lo destacaban en la farándula nacional. Fue modelo en comerciales y hasta presentador en algunos eventos.

Eso sí, el trabajo actoral de Varoni llegó al estrellato cuando hizo de ‘Pedro Coral Tavera’, en la reconocida telenovela ‘Pedro, el escamoso’.

Su fama nacional subió a tal punto que lo reconocían en todas partes del país y cuando la novela fue vendida al exterior, productoras internacionales lo llamaron a participar en varios proyectos. Fue así como, sorpresivamente, la reconocida serie norteamericana ‘Friends’ quiso tenerlo en un capítulo, según Gustavo Bolívar.

El reconocido libretista colombiano, y hoy aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, habló en entrevista con ‘Juanpis González’ sobre su trayectoria e intención de llegar al segundo cargo más importante del país. En esta charla, también contó curiosidades del mundo del espectáculo, nombrando a Miguel Varoni.

El chisme del actor de ‘Pedro, el escamoso’ lo dijo Bolívar luego de que ‘Juanpis’ le preguntara si hablaba bien inglés, recordando la propuesta que el candidato hizo sobre enseñarle esta lengua a los niños de Bogotá para acabar con la inseguridad.

“A mí me ha costado mucho aprender el idioma y he perdido oportunidades. Y conozco otro caso muy particular que es el de Miguel Varoni. Cuando él hace ‘Pedro, el escamoso’… Esa novela llega a Estados Unidos, al mundo hispano, pero se vuelve tan famosa, que un día lo llaman a grabar un capítulo de ‘Friends’; esto es una cosa que yo no he contado, él seguramente lo contará en algún momento”, comentó el libretista.