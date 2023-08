Al momento de hacer la lista de las cinco series televisivas más importantes de la historia muy poca gente dejaría por fuera a ‘Friends‘, una de las más caras de la historia, el relato de la vida cotidiana de un grupo de amigos treintones en la Nueva York de los noventa. Durante años las historias de Rachel, Mónica, Chandler, Joey, Phoebe y Ross registraron buenos números de audiencia. Y eso fue así, en parte, por el ambiente de camaradería que los espectadores percibían en el programa.

Sin embargo, las cosas no fueron tan amistosas en el set de grabación. Al menos eso se intuye de la lectura de algunos fragmentos del libro de Patty Lin, una libretista que participó en el programa en su séptima temporada.

En ‘End Credits: How I Broke Up with Hollywood’, su libro de memorias –que llegará a las librerías en las próximas semanas y del que se han publicado fragmentos en la prensa gringa– Lin habla de su experiencia en diferentes series, entre ellas ‘Freaks and Geeks’, ‘Desperate Housewives’ y ‘Breaking Bad’. Sin embargo, han sido los fragmentos relacionados con su experiencia en la grabación de la serie los que han despertado la curiosidad de la gente.

El primer mito que Lin derrumba es el de que los actores estaban contentos con sus personajes. En un pasaje publicado por Time, la autora dice: “Los actores parecían descontentos de estar encadenados a un viejo y cansado programa cuando podrían estar diversificándose, y sentí que se preguntaban constantemente cómo les serviría específicamente cada guion”.

También contó Lin que los actores protagonicos –Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, quien ha dicho que no puede ver la serie, David Schwimmer y Matt LeBlanc– no le ayudaban mucho a los libretistas. Incluso, en algunas ocasiones, saboteaban los textos por no considerarlos dignos del personaje.

En uno de los fragmentos que más polvero ha levantado en redes sociales se lee: “Rara vez tenían algo positivo que decir y, cuando planteaban problemas, no sugerían soluciones viables. Como se consideraban guardianes de sus personajes, a menudo decían que nunca harían o dirían tal o cual cosa. A veces resultaba útil, pero, en general, esas sesiones tenían un carácter funesto y agresivo que carecía de la ligereza que cabría esperar del rodaje de una sitcom”.