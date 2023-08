Después de muchos meses, las personas que crecieron viendo a los distintos Power Rangers podrán volver a verlos en una serie, ya que Netflix anunció, con gran emoción, la fecha oficial del lanzamiento de la temporada número 30 de esta icónica serie.

Se trata de ‘Power Rangers: Cosmic Fury’, una edición de 10 capítulos que se estrenará el 29 de septiembre en esta plataforma de ‘streaming’ y que, para sorpresa de muchos, contará con la presencia del mismo elenco que hizo parte de ‘Dino Fury’.

De hecho, esta temporada comenzó a grabarse hace más de un año en Estados Unidos, según anunció el productor ejecutivo Simon Bennet, y por fin ahora está cerca del lanzamiento, prometiendo ser un éxito por los nuevos efectos que tendrá, los actores, las historias y mucho más.

Happy #PowerRangersDay, #RangerNation! We’re proud to announce that #PowerRangers: Cosmic Fury will begin filming this fall & debut in ‘23 with Simon Bennett returning as EP! For the 1st time since Mighty Morphin Power Rangers, the current cast will be returning for a 3rd season! pic.twitter.com/c1ZAaTYJ8H

— Hasbro Pulse (@HasbroPulse) August 28, 2022