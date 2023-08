La plataforma Netflix ha lanzado su documental ‘Depp vs. Heard‘, famoso caso judicial de 2022 en el que Johnny Depp interpuso una demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, que atrajo la atención de millones de personas.

(Vea también: Puede quedarse sin su cuenta de Netflix por una mala práctica que es muy común)

La polémica batalla legal generó muchas vistas a las personas que compartían en redes los momentos más relevantes del juicio, ahora el docuserie ‘Depp vs. Heard‘, de Netflix busca mostrar los secretos que no se comentaron.

Durante el juicio la abogada de Johnny, Camille Vasquez, interrogó a Amber sobre lo que hizo los 7 millones de dólares que recibió de su divorcio de Depp, mismo que Heard aseguró que había dado a organizaciones benéficas, pero esto fue desmentido en el mismo juicio.

Lee También

Camille aseguro y demostró que el dinero no había sido donado, algo que Heard no pudo responder. Esto generó dudas para todas las personas que seguían el caso, principalmente lo que habría hecho la actriz con esa cantidad monetaria.

Ahora la docuserie mostró lo sucedido con el dinero, la ACLU organización que recibiría una donación por parte de la actriz, señalo que recibió 1,3 millones de dólares a un plan para donar 3,5 millones de dólares en los próximos diez años.

Por otro lado, el Hospital Infantil de Los Ángeles testificó que, hasta junio de 2018, habían recibido 250.000 dólares en relación con la promesa de 3,5 millones de dólares. La actriz señalo que no pudo continuar con las donaciones por gastos legales derivados de que Depp la demandara.

HOW 👏🏻 MANY 👏🏻 TIMES 👏🏻 DO 👏🏻 I 👏🏻 NEED👏🏻 TO👏🏻 SAY 👏🏻 THAT👏🏻 THE 👏🏻 ACLU 👏🏻 USES 👏🏻 PLEDGE 👏🏻 AND 👏🏻 DONATE 👏🏻INTERCHANGEABLY 👏🏻

So it’s a NONISSUE that Amber Heard did too & most certainly not a lie. #IStandWithAmberHeard. pic.twitter.com/MsmidvM7mZ

— ꧁𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎𝙷𝚎𝚊𝚛𝚍𝙰𝚕𝚘𝚗𝚎꧂ (@LeaveHeardAlone) July 3, 2022