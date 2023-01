Aunque el expresidente de Estados Unidos y su esposa, Michelle Obama, se han caracterizado por ser una de las parejas más consolidadas en el mundo, han tenido uno que otro problema que solo hasta las últimas horas han sido conocidos.

(Vea también: Carolina Cruz, sin pelos en la lengua, contó qué le molestaba de Lincoln Palomeque)

Como ocurre en la mayoría de las relaciones amorosas, hay momentos en los que las cosas se ponen difíciles y es allí donde el amor verdadero sale a flote. Esto le ocurrió a la pareja Obama, que de acuerdo con la exprimera dama vivió una situación complicada por culpa de la carrera política del exmandatario.

De hecho, aseguró que llegó a sentirse agotada y tuvo pensamientos negativos por lo que estaba sucediendo.

En declaraciones para el programa Revolt TV, donde promocionó su libro The Light We Carry, y recogidas por El País, Michelle Obama declaró que “no soportaba” a su marido entre 2009 y 2017, cuando sus hijas eran pequeñas.

Mientras el expresidente se hacía un camino en la política estadounidense, Michelle priorizó las labores del hogar y estuvo al frente de la crianza de sus hijas, Malia, de 24 años, y Sasha, de 21, quienes tenían siete y diez cuando su familia se mudó a la Casa Blanca.

“Y ¿adivinen qué? El matrimonio no es 50/50, nunca, nunca. Hay veces que yo doy un 70 %, él da el 30 %. Hay veces que él da 60 %, y yo el 40 % […] Hemos estado casados por 30 años. Elegiría 10 años malos por 30, es cuestión de cómo lo veas. Y la gente se rinde… a los cinco años dicen: ‘Ya no puedo’”, agregó de acuerdo con el medio.

Barack y Michelle se conocieron en un bufete de Chicago en 1989, cuando ambos eran dos prometedores abogados.

La pareja contrajo matrimonio en 1992 y en octubre de este año celebró tres décadas como marido y mujer. En esa oportunidad, el expresidente le dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Después de 30 años, no estoy seguro por qué luces exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese día y que no pude haber pedido una compañera de vida mejor. Feliz aniversario, cariño”, escribió en ese momento.