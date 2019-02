View this post on Instagram

No quería expresarme ni dar explicaciones sobre el tema que está rodando en estos momentos, pero siente mi corazón que lo debo hacer por todo los malos comentarios que he recibido, soy incapaz de hacerle daño a una persona y menos a ella, por los momentos maravillosos que vivimos juntos. Siempre le he deseado lo mejor, quiero que sea feliz y cumpla sus sueños. Estuvimos juntos y por algunos motivos nos alejamos pero siempre prometimos desearnos el bien los dos. La foto nunca estuvo en mi poder, en algún momento acordamos que no era sano tenerlas guardadas en mi celular. Seguramente tu tampoco lo hiciste pero te recuerdo que quien tenía dicha foto, otras más y videos eras tú. Pudiste comprobar que en mi celular no guardaba nada tuyo cuando antes de salir la primera foto verificaste tu misma que no tenía fotos tuyas en mi celular. Recuerdo que el tuyo estaba en reparación y utilizaste el mío. Por favor, solo te pido que aclares todo y seas consiente que no tengo nada que ver con esa foto, a pesar que me has perjudicado con este tema aún te respeto y sigo guardando cariño y admiración por todo lo que has logrado y conseguido. Tengo una hermosa hija, una maravillosa madre y una hermana ejemplar. Por lo tanto, se que el respeto es lo que hace grande a un hombre. Mis padres me enseñaron a ser leal con todos y más con una mujer, nunca entenderé que persona puede querer hacer esta clase de daño y por eso quería enviar este mensaje. Será el único que tenga que ver con este tema. Te deseo lo mejor para siempre y muchas bendiciones.