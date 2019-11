En la mañana de este martes, Vives dijo estar pensando no solo en Dilan, sino “en los muertos y heridos del lado que sean”. También lamentó que nos “seguimos matando por pensar diferente” y aseguró que, para él, “regresa el miedo que me acompaña desde niño y que cantar me curaba”.

Pienso en Dilan, en los muertos y heridos del lado que sean,veo a mis hijos saliendo para el colegio y siento una profunda tristeza por mi país, nos seguimos matando por pensar diferente, y regresa el miedo que me acompaña desde niño y que cantar me curaba #AdiosDilan #DilanCruz — Carlos Vives (@carlosvives) November 26, 2019

Un par de horas más tarde, dijo llorar por “todos ustedes”, porque “son mi país y se supone que el trabajo es con ustedes y para ustedes”.

Se fueron mis hijos al colegio, mi mujer a trabajar por Santa Marta. Y yo los lloro y los lloro a todos a ustedes, a los vivos y a los muertos, a la derecha y la izquierda, a los policías y a los estudiantes.. (1/2) — Carlos Vives (@carlosvives) November 26, 2019

Los lloro porque son mi país y se supone que el trabajo es con ustedes y por ustedes.

Y los lloro porque yo los escogí. — Carlos Vives (@carlosvives) November 26, 2019

Al igual que Carlos Vives, pero con el foco únicamente en la muerte de Dilan Cruz, otros artistas como Esteman, Aterciopelados y ChocQuibTown se han manifestado sobre el asesinato del joven con trinos en los que rechazan lo ocurrido y convocan a la marcha del silencio en su memoria.

#TodosSomosDilan Marcha en silencio desde el Parque de los Hippies hasta la Plaza de Bolivar a las 4pm — Esteman (@estemanmusic) November 26, 2019

Los muertos los pone el pueblo, Nuetra misma gente! AQUÍ SEGUIMOS EN PARO. ✊🏾🖤😭🙏🏾🇨🇴 — chocquibtown (@chocquibtown) November 26, 2019

Que buen hilo, Gracias Sebastián! Es un llamado de atención para el ESMAD ! ES MOMENTO DE DETENER TANTA REPRESION ! Se me aguaron los ojos por Dylan, 😭 por nuestros lideres, por favor que todo el mundo sepa! Aquí SI violan nuestros derechos. 🇨🇴 ✊🏾@ONU_derechos @MisionONUCol https://t.co/4i96g3VBgG — Goyo (@GOYOCQT) November 26, 2019