No fue la única que le ‘dio palo’ por pedir protestas contra el himno de Colombia, pero sí una de las figuras más notorias de la realidad nacional que le escribió, usando, además, calificativos con los que no estuvo de acuerdo la actriz.

De “izquierdópata” y “anarquista” trató Cabal a De Francisco por, según ella, atacar los símbolos patrios, antes de asegurar que la expresentadora del ‘Desafío’ es una “capitalista exitosa, tristemente desadaptada”.

Margarita no se quedó callada y primero le aclaró que la palabra correcta no sería “ataque”, pues simplemente ella considera que “nuestro himno está lejos de ser una gran pieza”, pero sí estuvo de acuerdo con lo de “desadaptada”: “Nunca podré adaptarme a la ideología de tu partido y su demente pretensión de símbolo patrio”.

Este fue el intercambio de trino:

María Fernanda, no lo llamaría “ataque” propiamente. Opino que nuestro himno está lejos de ser una gran pieza. En cuanto a “desadaptada”, dices bien. Nunca podré adaptarme a la ideología de tu partido y su demente pretensión de símbolo patrio.

Margarita, sin embargo, reconoció ante sus seguidores que su chiste con el himno nacional llegó en un momento inoportuno y se disculpó.

No puedo negar que el himno colombiano no me parece bonito. Pero les pido disculpas por haber hecho un chiste sobre eso en un momento tan inoportuno. Abrazo a todos y perdón.

