Margarita Rosa de Francisco ha permanecido muy activa durante las manifestaciones que se adelantan en las calles del país desde el pasado 21 de noviembre y así lo ha publicado en su cuenta de Twitter, donde también lanzó, este domingo, la propuesta que ha recibido varias críticas y suma ya 1.600 ‘retuits’ y más de 11.000 ‘likes’.

Entre los cerca de 2.500 comentarios a su publicación, los que más reacciones han recibido coinciden en ser críticos con la invitación de la actriz caleña.

Incluso varios de esos cuestionamientos se atreven a tacharla de “drogadicta”, mientras que algunos la acusan de no querer a Colombia y otros resaltan la belleza de la composición contra la que ella muestra su inconformidad.

Pero también hay voces que la apoyan pues consideran que letra del himno nacional es “anacrónica” (fue escrito hace más de 130 años) o va en contra de principios consagrados en la Constitución de 1991.

Cabe recordar que la exreina de belleza ha mostrado su apoyo a las jornadas de protesta que se adelantan en el país por estos días y, tanto en su columna en el diario El Tiempo, como en artículos de opinión en otros medios de comunicación, ha sentado su postura frente a temas tan polémicos como el aborto y las drogas.

Respecto a quienes la cuestionan por su supuesto gusto por la marihuana y, en general, por las drogas, la presentadora se ha encargado de responder en varias ocasiones con humor en Twitter e incluso preguntarse, en un artículo que escribió para la revista Soho, de dónde surge ese rumor.

“A través de los “trolls” de Twitter me doy cuenta de que por no estar de acuerdo con las cosas que a veces me da por decir en esa ruidosa red social, concluyen que lo que me pasa es que seguramente he fumado mucha marihuana o he metido mucha droga. […] el tema de que soy drogadicta siempre está por ahí volteando y me pregunto de dónde pudo haber salido ese rumor”, aseguró en su momento en esa publicación donde, acto seguido, pasó a relatar su experiencia con las drogas.