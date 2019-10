View this post on Instagram

LOS ANGELES PREMIERE💔 Ésta es mi cara para la premiere de ésta noche. Esta es la realidad, sin filtros, no paré de llorar toda la mañana de la tristeza de saber que la premiere había sido cancelada, era un momento importante y simbólico que me tenía ilusionada y menos mal tuve a mi @juanpssv para abrazarme.. pero más tristeza me dió saber la razón por la que la cancelaron, amigos, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA ES UNA REALIDAD!!! No podemos ignorarla más, no podemos seguir creyendo que nuestros actos diarios no influyen, que los políticos y las empresas no tienen nada que ver en el tema, los incendios en California que tienen a más de 200 mil personas evacuadas, a casi un millón sin luz, que han quemado miles de hectáreas y animales SON REALES, los incendios en el Amazonas también, las inundaciones, la deforestación y así podría seguir.. Me duele egoístamente mi premiere 🙈 pero me duele más el mundo y lo poco que estamos haciendo para detener el cambio climático. Honro y agradezco a @paramountpics por sensibilizarse con esta situación y donar toda la comida de la fiesta a los bancos de comida de los refugios donde están las víctimas y a la Cruz Roja y a todos ustedes los invito a hacer parte del cambio🙏🏼 • LOS ANGELES PREMIERE 💔 This is my face for tonight's premiere. This is the reality, without filters, I didn’t stop crying all morning when I found out the premiere had been canceled, it was an important and symbolic moment for me and I’m glad I had my love @juanpssv to hug me .. but even worse was finding out the reason why they canceled it: CLIMATE EMERGENCY IS REAL!! We can’t ignore it anymore, we can’t continue believing that our daily actions don’t count, that politicians have nothing to do with the issue, the fires in California that have more than 200 thousand people evacuated, almost one million without electricity, that burned thousands of hectares and animals ARE REAL, the fires in the Amazon too, the floods, the deforestation and so I could continue .. My premiere hurts selfishly 🙈 but the world hurts more and the little we are doing to stop climate change. I honor and thank @paramountpics for donating this to the Red Cross