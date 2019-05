View this post on Instagram

@cgurisatti Te admiro como profesional y te adoro aún más como amiga. Eres una mujer berraca, frentera y clara como pocas. Trabajadora y luchadora incansable que no se deja amilanar por nada. Que defiende y está comprometida con sus ideales hasta el final. Gracias por creer y animar a tu equipo aún en las circunstancias más duras. Fuiste una líder, una guerrera! Extrañaré no verte todo el tiempo, hablar de todo y nada y reírnos. Pero como la vida nos va marcando un camino, nosotros debemos seguirlo. El tuyo ahora está en otro continente y yo como siempre te deseo lo mejor porque te lo mereces! Así como en la foto estamos siempre, mirando hacia el futuro listas para lo que el destino nos ponga. #GraciasGuri. Gracias por estos 4 años como mi jefe y 20 como mi amiga. ❤️❤️❤️