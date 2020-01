View this post on Instagram

El 1 de Enero de 1953 a las 5:00am naciste luego de una celebración de año nuevo! Desde entonces los Bahamón a las 12 de la noche gritamos “Feliz Año! Feliz cumpleaños!” Espero que con el tiempo pueda volver a celebrar como lo hicimos por tanto tiempo. Este comienzo de 2020 me duele hasta el alma no tenerte a mi lado. Feliz cumpleaños papito.