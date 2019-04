View this post on Instagram

Y después de mucho días regreso a las redes con mi alma partida en pedazos💔, pero aceptando los designios de mi Dios…😢 Mi corazón seguirá de aquí en adelante sin un gran pedazo llamado JUAN…. pero seguirá 💔 con el consuelo de que las cosas son en vida y así lo hice con mi hermanito, lo amé y se lo hice saber a cada instante y lo apoyé aunque nuestras visiones fueran diferentes, porque cada cual tiene su propia versión de felicidad y así lo hizo él conmigo,🙏🏽 Gracias a todos los que lo amaron. Gracias a los que nos han acompañado en estos días a mi familia del alma y de sangre….. Se nos fue el hombre mas dulce de la vida🍬, el Hincha mas apasionado de Santa Fe 🦁, un rockero de los de verdad verdad 🎸, un gran pintor 🎨 y la persona que nos enseñó a no criticar a los demás porque “nunca sabemos que lleva esa persona en el alma” y a amar……. AMAR grande y con mayúsculas con todo el corazón ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #rock #siachoque #aguante #santafe #love #brothers