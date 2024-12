En los últimos días, ‘Memo’ Aponte, reconocido ‘influencer’ mexicano, volvió a ser el centro de la polémica luego de que dos de sus exnovias, Shadia Haddad y Mónica Rosales hablaron sobre él en un pódcast.

El creador de contenido logró destacarse por los videos que hace, en su mayoría, abarcando temáticas relacionadas con Disney: visita frecuentemente sus parques, habla de las atracciones, películas, e incluso, se disfraza de algunos personajes junto a su equipo de trabajo.

En los últimos días, Aponte volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que Shadia Haddad, de 21 años, y Mónica Rosales, de 26, hablaran en el pódcast Hablemos de Tal, en el que ambas confesaron actitudes violentas que tuvo el joven con ellas cuando fueron su pareja, destapando incluso que él mantenía un trato abusivo con sus perras.

“Los perros son para él como peluches, algo que no quiere ver ni escuchar cuando le incomodan”, dijo Mónica Rosales, además, admitió cómo, en más de una ocasión, lo vio suministrándole gotas de cannabis a los animales para que no lo molestaran.

“Las perritas no salían a pasear ni jugaban; pasaban la mayor parte del tiempo dormidas por las sustancias que ‘Memo’ les administraba”, añadió Rosales.

Además de maltratar a sus mascotas, ambas jóvenes concordaron con testimonios en los que aseguraban que Aponte las violento física y psicológicamente, e incluso, Shadia Haddad aseguró que en algún punto de su noviazgo, le prohibió acercarse a sus familiares y le revisaba el celular.

Hace un mes, el influenciador ‘Memo’ Aponte había amenazado con quitarse la vida luego de que su exnovia Shadia Haddad hiciera pública la supuesta infidelidad de él hacia ella, y lo que llevó a terminar la relación de dos años.

“No quería realizar este video, pero me veo obligado a hacerlo, porque es lo último que me queda. He pasado por días muy complicados, oscuros. Hace unos días quise renunciar a mi propia vida”, el mexicano fue enfático en que no era la primera vez que lo intentaba.