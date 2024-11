Por: Caracol Televisión

‘Memo’ Aponte vuelve a estar envuelto en una polémica: en esta oportunidad su exnovia, Shadia Haddad, dio a conocer por redes que había terminado con el actor de doblaje por causa de una infidelidad y que se encontraba muy herida al irse enterando de la verdad, ya que no se trató de una sola mujer.

Por medio de varios videos en Tiktok, la joven dio muestras de cómo había sido su relación con el también influenciador, pues a pesar de que se mostraban muy enamorados, la realidad era otra, frente a lo que publicó imágenes en las que se le podía ver llorando.

Todo esto generó una oleada de críticas contra Memo Aponte, quien ha estado en repetidas ocasiones en medio de este tipo de polémicas, ya que ha sido acusado de aprovecharse de su fama para estar con varias mujeres y de ser infiel en todas sus relaciones.

Es por ello que el creador de contenido publicó un video en el que respondió a todo lo que se está diciendo de él y dio su versión de los hechos que sucedieron con Shadia Haddad, a quien señaló de estar interesada en su reconocimiento y mencionó que ella estaba haciendo esto solo para llamar la atención, esa que supuestamente él no quiso brindarle.

“No quería realizar este video, pero me veo obligado a hacerlo, porque es lo último que me queda. He pasado por días muy complicados, oscuros. Hace unos días quise renunciar a mi propia vida”, relató el mexicano, quien exaltó que no es la primera vez que lo intenta .

Frente a todas las críticas de las que ha sido blanco, Memo Aponte se defendió al decir que estas han surgido por causa de personas que quieren acabar con él: “Muchas de mis antiguas relaciones han utilizado este miedo para querer controlarme y hacerme daño”.

Sobre lo ocurrido con Shadia Haddad, dijo que tenían una relación de dos años, no obstante, el creador de contenido afirmó que sí le dio su lugar, aunque no la hizo pública: “no la hice famosa como a ella le hubiese gustado, porque eso no lo volveré a hacer“.

Sumado a esto, el mexicano mencionó que ella sabía que uno de sus miedos era que volvieran a destruirlo en redes porque varias veces intentó terminar con su vida, sin embargo, hizo énfasis en que en esta oportunidad fue él quien decidió terminar finalmente con la relación, pues siempre iban y volvían.

A pesar de haber terminado, Memo Aponte contó que presuntamente la acompañó durante una recuperación porque la operaron y que no importaba que no fueran pareja. Asimismo, explicó su versión sobre la fiesta que se realizó en la casa de su madre, dado que reveló que su progenitora fue la que no quiso que la joven llegara allí.

Finalmente, el actor de doblaje hizo una amenaza o advertencia de lo que podría pasarle después de esta reciente polémica:

“Ya basta de que me traten así. Si el día de mañana ella escala más las cosas, yo les digo desde ahorita, yo no voy a estar aquí porque quién quiere vivir en un mundo donde nadie los quiere, los tratan mal o simplemente los juzgan sin conocerlos”.

A su vez, enfatizó en que hizo el video porque siente que no es justo hacia él, aunque dijo que no era la víctima ya que también ha fallado, pero que quiere dar a conocer sus sentimientos, especialmente por si el día de mañana no está.

