Vinicius Júnior resalta como uno de los mejores jugadores del mundo, actualmente milita en el Real Madrid y es referente indiscutible en el seleccionado brasileño. El atacante fue viral en los últimos días, luego de la elección del Balón de Oro, aunque también fue centro de atención ante una particular historia.

Un reconocido creador de contenido, integrante del proyecto ‘Aliento de Dragón’ publicó una historia en la que estuvo involucrado el brasileño. En el relato, el hombre asegura que le vio más de la cuenta al jugador cuando estaba en su luna de miel en Estados Unidos.

El ‘influencer’ dijo que se había sorprendido al ver al jugador y decidió esperarlo para sacarse una foto junto a él. Vinicius entró al baño y tardó bastante, hecho que intrigó al creador de contenido.

“Yo veo que el man entra al baño y digo: ‘me quiero tomar una foto con este man’, me voy detrás, pero obviamente no entro al baño, sino que espero a que él salga”, dijo.

Cuando se decidió a entrar para ver lo que estaba pasando se llevó una particular sorpresa, pues el extremo del Real Madrid estaba tomando una distancia poco común entre él y el orinal.

El influenciador colombiano logró sacarse la foto con el atacante, pero también se llevó otra imagen en la cabeza, pues confesó que había visto el “amigote” de Vinicius y este siguió como si nada.

“Lo primero que veo de frente, la verdad no quería verlo, no fue que entré con esa intención. Yo veo a Vinicius Júnior orinando a 40 cm del orinal […] lo primero que veo es su amiguito y a claro, no es un amiguito, es un amigote”, confesó.