Recientemente, Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, compartió con sus seguidores la feliz noticia de que está esperando un bebé. La creadora de contenido hizo el anuncio a través de una publicación en Instagram junto con su pareja, el chef uruguayo Ignacio Baladán.

“Con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida. Siempre me decían: Segu, ¿cuándo vas a ser mamá? Honestamente, pensé que nunca lo sería. Estaba llena de miedos antes de encontrar al amor de mi vida, @ignaciobaladan. Creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo. Hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida. Después de ver el resultado, sentí pánico al pensar que no sabía nada sobre cómo ser mamá, pero solo supe en ese momento que daría mi vida por este bebé que llevo en mi vientre. El amor que siento es inexplicable y solo sueño con el momento en que vea su carita por primera vez. Te amo, hijo o hija mía. Me haré mil veces más fuerte de lo que he sido por ti y sé que te escogí al mejor padre que hubieras podido tener”, escribió en su publicación.

Reacción de suegra de ‘la Segura’ por su embarazo

Como era de esperar, en las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la inesperada noticia. Numerosos mensajes de apoyo y cariño fueron enviados a la caleña.

No obstante, la madre de Baladán, pareja de La Segura, no dudó en reaccionar y compartió un video en sus redes sociales.

«Bueno, hoy se reveló el gran secreto que teníamos en la familia, tanto de Ignacio como de Natalia. Hace ya un tiempo que lo sabíamos (…) de mi parte no es mi primer nieto, yo ya tengo uno, o sea que no voy a ser abuela primeriza, pero sí me va a tocar ver cómo se comporta la abuela paterna con respecto al nieto o la nieta que venga, que esperamos con muchísima felicidad», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🇺🇾Compartiendo experiencias🍀 (@matefuna)

