‘La Segura’ es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia. Con su contenido de estilo de vida ha encantado a más de 9 millones de personas que la siguen en Instagram.

En las últimas horas preocupó a sus seguidores por contar que pasó la noche en vela y que hace años no se sentía así de mal como se siente ahora. ¿Qué le sucede y por qué tuvo que ir a un centro especializado?

(Vea también: ‘La Segura’, en ‘shock’, por propuesta de matrimonio: su novio no dejaba de llorar)

¿Qué le pasó a ‘La Segura’?

Y es que Natalia Segura, como es su nombre real, sufrió un atentado en 2013 que involucró impactos de bala en su espalda, uno de ellos muy cerca a su médula espinal. Así, con un trauma raquimedular, duró siete meses sin poder levantarse de la cama y ella misma ha contado que volver a caminar fue un milagro.

Sin embargo, este sábado 14 de septiembre contó que pasó la noche en vela y que tuvo que ir a que le trataran el dolor porque no aguantaba. “Amigos, estoy pasando una pésima noche. Hace rato no me sentía tan maluca y hace rato no me quedaba despierta hasta las 2:30 a.m.”, dijo.

Luego, comentó que fue al centro especializado, que es lo único que le ayuda, pues intentó meditar y tampoco obtuvo resultados. “Me vine sin dormir para donde ‘Juanjito’, porque los últimos días he estado muy inflamada y esto es lo único que me ayuda, así que faltar no era opción”, agregó.

¿Qué enfermedad tiene ‘La Segura’?

Padece de un dolor crónico en la espalda desde hace más de tres años, que está relacionado con el atentado que sufrió. Sin embargo, ella misma ha dado claves para poder lidiar con algo como lo que ella tiene:

Abrace y acepte su dolor : esto se logra habiendo pasado por todas las etapas del dolor.

: esto se logra habiendo pasado por todas las etapas del dolor. Busque ayudas que le puedan alivianar el dolor : por ejemplo, ella pide una silla de ruedas o utiliza su carro eléctrico para recorrer largas distancias.

: por ejemplo, ella pide una silla de ruedas o utiliza su carro eléctrico para recorrer largas distancias. Controle su estado de ánimo para manejar mejor el dolor .

para manejar mejor el dolor Duerma bien : la falta de sueño aumenta la sensibilidad al dolor.

: la falta de sueño aumenta la sensibilidad al dolor. Trate de vivir su vida lo más normal posible.

