Sin duda alguna, ‘JuanDa’ es una de las personalidades más queridas de las redes sociales, ya que sus seguidores destacan su autenticidad y lo genuino que es al momento de crear contenido. Además, cuenta con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales: 6,7 millones de seguidores en Instagram y 26 ‘palos’ en TikTok.

Aunque ‘JuanDa’ ha sido una figura pública muy activa, siempre ha mantenido su vida personal en privado. Sin embargo, la decisión de compartir su relación indica un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. Su pareja, quien le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños, ha sido recibida con cariño por parte de los seguidores de ‘JuanDa’.

¿Quién es el novio de ‘JuanDa’?

Juan Rueda, mejor conocido en las redes sociales como Crimson, ha ganado notoriedad por su talento y creatividad en la fotografía. Su estilo único y su habilidad para capturar momentos especiales lo han llevado a ser un influenciador respetado en su campo.

La relación se hizo pública debido a un mensaje romántico que Juan Rueda compartió para el creador de contenido en su cumpleaños.

«Hoy nació hace 26 años la persona que cambió mi vida. Gracias por abrirle la puerta al niño que fue perdiendo su fuego y dejarlo ser otra vez. Tal cual es. Contigo a mi lado me da ganas de ser mejor persona, mejor amigo, mejor hijo, mejor hermano. En un día pueden pasar mil cosas, mil maravillosas, mil menos chéveres, pero ese segundo en el que me meto debajo de las cobijas y te abrazo y mi mundo eres tú, siempre es, va a ser y seguirá siendo mi momento favorito del día”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Debido a esto, ‘JuanDa’ no dudó en responderle con un mensaje que conmovió a sus seguidores. “Te amo, gracias por hacerme sentir cosas que nunca creí merecer sentir. Eres una persona increíble, no hay nada más valioso que compartir la vida con alguien. Eres respuesta y solución a todas las preguntas que en mi peor momento hice. No existe nadie como tú”.

