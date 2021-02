Ocurrió en un juego de preguntas, luego de que un seguidor le escribiera a la famosa, que fue también presentó en RCN y Telecaribe: “¿Qué te compraste con tu primer salario?”.

Lo primero que hizo Melissa Martínez, a quien su marido está intentando convencer para que tengan un bebé, fue reírse y señalar que, para ese entonces, tenía deudas. “Lo debía todo”, aseguró.

Ya después la presentadora de deportes añadió que el total de su sueldo se lo entregó al muchacho que la transportaba. Sin embargo, no dijo exactamente de cuánta plata estaba hablando.

“Se lo debía al pelado que me recogía en la moto y me llevaba a Telecaribe. ¡Se lo debía todo, todo! Así que cuando me llegó, me tocó pagarle”, aseguró la periodista de Espn.