El marcador lo abrieron los dueños de casa en el minuto 20 del primer tiempo, cuando el uruguayo Matías Mier pateó un tiro libre que el delantero argentino Agustín Vuletich simuló cabecear y que terminó con el balón adentro del arco ‘pijao’.

Ambos celebraron la anotación por su lado y después se abrazaron para aclarar quién había sido el anotador, pues los 2 se lo atribuyeron.

Acto seguido, el VAR fue protagonista, pues hubo una mano en el área de David Loaiza, volante del DIM, acción que fue reclamada como penalti por los hombres del elenco de Ibagué.

Sin embargo, el árbitro estimó luego de examinar la jugada que no hubo movimiento antinatural y no decretó la pena máxima.

Luego, en el minuto 85, el VAR le quitó una anotación al Deportes Tolima por mano antes de la definición.

Pero cuando el título de la Copa Colombia parecía escriturado para el Independiente Medellín, en el minuto 90, el cuadro ‘vinotinto y oro’ consiguió el 1-1.

El tanto fue del defensor Andrés Angulo, que mandó la bola al fondo de la red después de un tiro libre en el que el arquero del ‘poderoso de la montaña’ soltó el esférico frente a él.

La paridad mando la final a los cobros desde el punto penal, donde Andrés Mosquera Marmolejo, portero del elenco paisa, se vistió de héroe al atajar uno de los cobros en la tanda que terminó 5-4 a favor del DIM.

En video, las palabras del arquero del equipo campeón:

De esta manera, Hernán Darío Gómez, recientemente llegado al elenco rojo de Antioquia consiguió su primer título como entrenador del club del que es confeso hincha.

Además, la conquista le entregó al Medellín como premio un cupo para la Copa Sudamericana de 2022.

Acá, el momento en el que el Medellín levantó la Copa:

Acá, las 2 jugadas que evitaron un penalti en contra del Medellín y que le anularon un gol al Tolima.

¿Por qué estamos analizando motricidad en esta jugada? Porque la mano no está separada del cuerpo, es un ítem que ya de entrada está descartado porque claramente tiene el brazo cerca a su cuerpo, ya no se trata de ver si está abierto o no, sino si hay movimiento antinatural. https://t.co/JgCLZtzh20

— El VAR Central 🖥 (@ElVarCentral) February 12, 2021