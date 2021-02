El atacante que recientemente llegó al cuadro rojo de Antioquia no aguantó la emoción en los festejos posteriores a la final ganada ante Deportes Tolima, rival con el que el ‘poderoso de la montaña’ empató 1-1 y al que venció 5-4 en la tanda de penaltis.

“No me salen las palabras por lograr esto en un mes y unos días, esto es una cosa inexplicable, una bendición de Dios”, expresó inicialmente en declaraciones al canal Win.

Luego, casi en llanto, Agustín Vuletich recordó duros momentos y tuvo palabras para a sus seres queridos.

“Le agradezco a mi familia, me acuerdo de ellos y lloro porque saben de todo lo que sufrí para esto”, exclamó con la voz quebrada.

Lo particular fue que también le dedicó el título de la Copa Colombia a la afición del Cúcuta Deportivo, su anterior equipo y escuadra que actualmente no tiene competencia por estar en proceso de liquidación.

“No me quiero olvidar de la gente del Cúcuta por el apoyo que me dio, allá tuve un buen rendimiento, pero lamentablemente el club no tuvo el año que merecía esa hinchada”, explicó.