Martínez recordó en medio de una entrevista con ‘Lo sé todo’, del Canal 1, que durante la boda hubo una “fiesta espectacular” y que estando allí aprovechar para visitar un cenote. Durante la visita, ella entró al agua, pero se llevó el susto de su vida.

“Macry (Vélez) me salvó la vida. […] Ella pesa la mitad de lo que yo peso, pero estiró su mano lo más profundo y me sacó del agua. […] El resto de mis amigas estaban muertas de la risa creyendo que era burla mía. Realmente me estaba ahogando”, detalló al medio.

La periodista de deportes también dijo que esto ocurrió porque ella no sabe nadar, y que lo peor de esto es que su primer “apodo en la radio fue ‘Melimar’”.