¡Llegaron las pruebas!🤯 Melina Ramírez se encuentra en la playa con su ‘novio’ el actor Juan Manuel Mendoza 😱. . ¿Recuerdan que anteriormente subimos las historias donde la modelo comentaba que se sentía triste por qué se separaría de su hijo este fin de semana?🤔. . Bueno, la sorpresa que le tenían preparada era un viaje a Cartagena pero nada más y nada menos que con el actor, aunque se confirmó que también estaría en compañía de su familia y amigos🥳. . Pd: En las fotos no se ve muy bien la cara de la presentadora pero los tatuajes la delatan. Además en la última si se logra ver qué es ella 😳. . ➡️Desliza y mira todas las fotos . #melinaramirez #juanmanuelmendoza #cartagena #colombia #chismes #farandula