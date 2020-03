green

El video fue visto por la misma ex del cantante, Sandra Barrios, que hasta le dio ‘me gusta’ a la publicación de la mencionada cuenta, pero no dijo nada al respecto.

En la primera parte, Sandra está de espalda y delante de un hombre que la tiene abrazada, mientras se mueven al ritmo de ‘OK’ de Jessi Uribe y ella, además, canta el pedazo que dice: “Ok, yo te acepto mi error, qué te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos”.

Pero ahí no paró todo, luego fueron captados bailando otro tema, pero frente a frente y, al final, se ve que están muy cerquita, pero no es tan evidente si hubo o no beso entre Sandra y el personaje, cuya identidad es desconocida.

Lo cierto es que hasta una experiodista de ‘La movida’, de RCN, escribió en el video: “Hace rato se sabía que ella tenía a alguien, pero no se conocía la cara del sujeto”.

El video fue ‘posteado’ en @eyevallenat0, un perfil privado, pero ha sido replicado por otras cuentas púbicas de redes sociales.

Aquí dejamos una de esas publicaciones y, luego, una captura de pantalla con el ‘like’ de Sandra y el comentario de la periodista, a la que le cubrimos la identidad porque, aunque lo escribió desde su perfil público, lo expresado está en la cuenta de ‘Eye vallenato’ con acceso restringido.

⚠️ALERTA CHISME⚠️ Ex de Jessi Uribe parece tener nuevo amor. Hasta ella le dio like al video. 😱😱😱 pic.twitter.com/vhyjOiW6Wo — Ana (@PuraCensura) March 7, 2020