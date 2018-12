La ‘Diva de Colombia’, Amparo Grisales, compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram, donde está posando con Melina Ramírez, Pipe Bueno, Ernesto Calzadilla y César Escola.

En dicha fotografía, la caleña no perdió la oportunidad y le dejó un mensaje a Amparo para así acabar con rumores que han circulado en redes tales como que “no se determinan”, o que “se han lanzado pullas por la forma de vestir de una y otra, que son editadas antes de salir al aire”.

“No podemos con nuestras diferencias irreconciliables😂😂 . Love uuu”, escribió Melina junto a varios emoticones de risa, y mencionó la cuenta oficial de Amparo.

Sin duda, muchos seguidores respondieron al comentario de Melina asegurando que los “medios son amarillistas”, pero se alegraron de que no tengan ninguna rivalidad.

Cabe destacar que hace poco Amparo aseguró en un Instagram Live que no tiene ningún problema con Melina, pues reafirmó: “la envidia no existe en mi corazón, porque en la vida me ha ido muy bien”.

Los presentadores y jurados del reality musical se reunieron para celebrar el cumpleaños de la productora del programa Shela Aguilera.

A continuación, la fotografía mencionada y el comentario de la presentadora:

Instagram @agrisales333

Comentarios en fotografía de Amparo Grisales