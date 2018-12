“Yo voy a hablar de Melina”, se escucha a Amparo decir en el video, mientras su colega César Escola le pone más leña al fuego y comenta: “Nooo, Amparo. Tu archienemiga”.

Enseguida, ‘la Diva’ coge el toro por los cuernos y aborda el tema con su estilo: sin pelos en la lengua.

“Yo no sé de dónde inventaron que Melina y yo nos odiamos. Primero que todo, yo no odio a nadie. Segundo, la envidia no existe en mi corazón, porque en la vida me ha ido muy bien, toda la vida”, dice.