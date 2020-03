Meghan pondrá la voz a una nueva película de Disney sobre una familia de elefantes africanos, anunció el jueves el gigante cinematográfico.

El documental seguirá a una familia de elefantes mientras cruzan el desierto de Kalahari en África. Y su difusión comenzará solo tres días después de que ella y Harry hayan abandonado oficialmente la realeza británica.

“‘Elefante’ de Disneynature, una película original narrada por Meghan, duquesa de Sussex, comienza a emitirse en línea el 3 de abril”, anunció el canal Disney+ en su cuenta de Twitter.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj

— Disney+ (@disneyplus) March 26, 2020