El famoso contó en el espacio de Blu Radio que todo empezó cuando, en la academia de Ronald Ayazo, él y un amigo se fijaron en la misma persona.

Entonces, según su relato, César le dijo a su contrincante: “Bueno, vamos a ver cuál de los dos se la cuadra primero”.

Pero conquistar a Olga no fue suficiente para el comediante, que luego le preguntó a su amigo: “¿Cuánto le apuesto que me caso con ella?”, narró en la conversación.

Tras ese matrimonio, el humorista tuvo que empezar a laborar para responder por el hogar, pero cuando estaba en la búsqueda de un trabajo necesitó una recomendación, que le pidió a un amigo subteniente del Ejército que después le quitó a su mujer.

“Terminé siendo traicionado por ella con mi amigo. Fue difícil porque a mí me lo dijeron, yo no lo creí y los seguí. Tenía un amigo mío del F2, los seguimos, y sí: fuimos hasta el club militar, estuvieron como en un baile, y después salieron ustedes ya saben a dónde”, relató en el programa, y puntualizó:

“Fue mi primera decepción más grande por bobo, cómo me casé, me tiré mi vida, respondiendo por un hogar. Aparte, ella tenía un hijo que no era mío y yo le dí el apellido”.