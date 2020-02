green

En las grabaciones, la famosa se mostró tranquila y agradecida con Caracol por la oportunidad laboral que le dio durante ocho años, y señaló que ahora se dedicará a sus proyectos personales.

“No ha pasado absolutamente nada malo, trascendental, sino que simplemente llegó la hora de cerrar ciclos y es lo normal. Solamente las personas que hemos trabajado en el canal Caracol sabemos la increíble compañía que es, las increíbles personas que están tras esta administración, que de verdad son profesionales en todo el sentido de la palabra, y que solo tengo agradecimiento porque me han acompañado”, dijo Vaneza en el video, y añadió:

“Me retan a cosas mejores, más grandes: dedicarme tiempo a mí, a mis proyectos personales […] que cada vez requieren más de mí”.

En su mensaje, la celebridad también expresó la que sería una de las cosas más grandes que se lleva tras su paso por el programa de chistes.

“‘Sábados felices’ me deja cosas grandes. Aparte de tantos aprendizajes, me deja unos compañeros increíbles, una familia que se quedó metida en mi corazón, no solo porque éramos compañeros de trabajo, sino por el resto de mi vida. […Cierro] un capítulo que me deja solo agradecimiento, alegría, diversión… que me enseñó a mirar las cosas de manera diferente”, puntualizó.

Cabe mencionar que, por el momento, el canal no ha anunciado si Vaneza tendrá un reemplazo, o si quizá recurra a uno de los humoristas del programa, como lo han hecho en el pasado cuando la presentadora no podía estar y ponían a personajes como ‘Barbarita’ junto al presentador Humberto ‘el Gato’ Rodríguez.

A continuación, la publicación de Vaneza hablando de su salida del canal. Su mensaje está acompañado de un ‘post’ en el que también les envió un gracias a los televidentes y aclaró que ahora también tendrá más tiempo para sus hijas, el “motor” que la hace levantarse todos los días “con la esperanza de que siempre hay un día mejor.