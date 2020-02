green

Paola Rojas contó que hace unos años le presentaron al reguetonero, con quien tenía que hacer un comercial, pero que en ese momento se percató de que él se encontraba nervioso por lo que decidió decirle que al final de la escena había un beso entre los dos y así romper el hielo.

Contó que le dijo: “Maluma, que terminando esto me des un beso”. Posteriormente ella misma le dice al colombiano que no tiene ningún apuntador y que nadie le dio esa instrucción. Sin embargo, no aclaró como reaccionó él luego de esta confesión.

Ante estas declaraciones sus compañeras de set solo tuvieron palabras de elogio por su inteligencia y astucia con el artista.

Estos hechos ocurrieron mientras ambos grababan una promoción del Mundial de Rusia 2018. Recordemos que el paisa sacó una canción para este evento llamada ‘Colors’ en compañía de Jason Derulo.