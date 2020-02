View this post on Instagram

Les comparto uno de mis momentos favoritos, la lavada de pies como Jesús con sus discípulos. Importante en el matrimonio:La humildad, el servicio, el darse al 100%. @camilomusica y @evalunamontaner arrancaron bien. Dios siga guiando cada paso. #mitribu #mishijossonlosmejores #losmontanerenmanada #unabodallenadedetalles #Dioselanfitrión. La 📷 me la dió @ifponce thank you baby. Love you