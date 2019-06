Una tuitera le tomó un pantallazo al chat y lo publicó para halagar el romanticismo del cantante. No obstante, lo que le dice Camilo a Evaluna fue, para muchos, una demostración de dependencia y no de amor.

“Te juro que me dan ganas de preguntarte: ‘¿cómo estoy?’ Y que tú me digas: ‘hoy estás feliz’, y yo me pongo feliz”, le escribió el artista a su novia.

Y añadió:

“Como que siento que una gran parte de mí eres tú; no en el sentido romántico, sino práctico”.

“La toxicidad romantizada”, “dependencia tan verraca”, “y si ella dice que se muera, ¿él se muere?”, “de psicólogo ambos” o “ellos me encantan, pero esto es demasiado”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios de Twitter.

A continuación, la captura de pantalla del chat de WhatsApp entre la famosa pareja y algunos de los comentarios de los tuiteros:

Yo en serio, no doy con @CamiloMusica 😭😭😭❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/OTky14vlCK — Juliana Guevara M (@JuliGuevara10) June 4, 2019

La toxicidad romantizada — Astianax (@Astianax_) 5 de junio de 2019

Empecemos por el “Camio” y sigamos por esa dependencia tan berraca. Muy mal todo ahí, así les parezca súper romántico. De psicólogo ambos. — Patricia Torres (@PatoPatz) 6 de junio de 2019

Ellos me encantan pero esto fue demasiado 🙁 el amor es sentirse uno solo por la conexión pero sabiendo que somos entes distintos e independientes 🤦🏻‍♀️ — Ivanna (@Ivanna_Alvarez1) 6 de junio de 2019

Como ya lo dijeron todos eso no es amor eso es dependencia y es extremadamente tóxico… la felicidad aun que suene a cliché viene de adentro, si tu estas bien el que esta contigo lo siente y se siente bien… es algo raro pero asi funciona — Alldo (@Tanhuevonmiamor) 5 de junio de 2019

Y si ella le dice que se muera, el se muere? — LM (@lina0120) 5 de junio de 2019