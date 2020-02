La famosa negó en el medio español querer casarse con James y, si cambiara de opinión, este no sería el primer matrimonio de ninguno de los dos, pues en el pasado ella estuvo casada con el cantante Marc Anthony y él con la modelo Daniela Ospina.

“No es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda. Ya estuve saliendo cinco años con Marc Anthony y hasta me casé con él. Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí”, aseguró.