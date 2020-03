green

Debido a la cuarentena, el paisa decidió intentar cortarse el cabello, pero no le salió muy bien: “Es que uno todo puede hacerlo en casa… mentiras ayúdeme, la cagué… estuve a nada de que se viera peor, está mal el corte y atrás estoy lleno de laceraciones”, dice el también modelo.

Incluso intenta imitar a los expertos en cortes. “¿Cómo es que hacen estos ‘manes’?” dice, usando la máquina y una peinilla.

El ganador del ‘Desafío’ 2017 escribe en una de las historias de Instagram: “Necesito que me crezca rápido ese hp pelo… no sé si reír o llorar”, y de maneja graciosa descarga su ira con la máquina de pelo: “ A vos no te quiero volver a ver malp&*%#, te voy a botar”.

En el clip, Carvajal dice que ni siquiera se acordaba que tenía tatuajes en la cabeza y le aconseja a los hombres que no repitan su actividad en casa: “Muchachos no se motilen solos”.

A continuación, un video que publica las historias del famoso ex de Melina Ramírez, publicadas por una cuenta de Instagram que comparte contenidos de la farándula.