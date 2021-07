A través de las historias de Instagram, Mateo Carvajal mostró a sus 4 millones de seguidores que se lesionó el hombro derecho mientras jugaba fútbol con sus amigos y ahora tendrían que operarlo.

En la noche de este viernes, el ex de Melina Ramírez mostró el momento en que estaba siendo atendido dentro de la cancha de fútbol 5 y luego explicó lo que había pasado, cuando ya estaba en un camilla de hospital, hasta donde lo llevaron de urgencias.

“Si ven ese morro, ese es un hombro desencajado. Ya van a mirar qué tengo, porque salté y caí en el hombro. Ya salió la radiografía y me tienen que operar. Hay que esperar al ortopedista para que haga la valoración”, se lamentó Mateo Carvajal con algunas groserías.

Aunque en ese primer momento aseguró que lo tenían que operar, este jueves publicó otras historias, donde explicó que un ortopedista tiene que valorarlo para ver si es de cirugía o se puede recuperar solo con terapias.

“Les voy a contar qué fue lo que pasó. Ustedes ven como ese relieve, ese es el pedazo de hombro que se desencajó, en una jugada en la que yo salí corriendo, a entregarlo todo, salté, el parcero que estaba al lado no saltó, me desestabilicé en el aire y caí sobre el hombro. Apenas escuché el sonido pensé: ‘esto no va a estar bien’”.