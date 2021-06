Mateo Carvajal sacó volando a las personas que lo criticaron porque en un video, que aparece a continuación, muestra una cantidad de plata que según él invirtió en oro para asegurarle un mejor futuro al hijo que tuvo con Melina Ramírez, nueva presentadora de concurso en ‘Sábados felices’.

El ‘influencer’, a través de sus historias de Instagram, aseguró que en lo único que no bromea es con la crianza de su hijo, Salvador, y por eso está dispuesto a todo por él.

“Yo me la juego toda como papá. Yo no estoy esperando a que esa persona que me responde detrás de una pantalla me gire para darle de comer y asegurarle su futuro. Es que esa responsabilidad la asumo yo y yo tomo las decisiones que a mí me correspondan para que él esté bien”, aseveró Carvajal, que se mostró interesado en salir con Jessica Cediel.

“Hay personas como yo que no teníamos ni idea qué hacer con la plata que tanto nos cuesta conseguir, porque yo no sé si a usted se la regalan, creo que a nadie; esa plata hay que cuidarla” concluyó.

Este video recoge las historias donde Mateo Carvajal responde a las críticas: