Esperanza Gómez habló del tema en una entrevista con ‘Supertrending’ en la que le preguntaron directamente por qué le dijo que no al ‘Tino’ Asprilla cuando él la buscó hace muchos años. Al respecto, la famosa había dicho hace dos años en diálogo con ‘Juanpis González’: “Asprilla me quiso comer, pero nunca se lo quise dar”.

En esta oportunidad, Gómez empezó aclarando que Asprilla nunca la buscó directamente y que fue precisamente eso lo que hizo que jamás se interesara en aceptar las invitaciones que recibió por parte del entorno del exfutbolista.

“Yo nunca he hablado directamente con el ‘Tino’. A mí me llamó una persona que trabajaba en la radio, que le ayudaba a conseguir chicas al ‘Tino’. Él me invitó más de dos veces a la finca del ‘Tino’, donde estaban haciendo fiestas. Pues yo nunca he sido de ese tipo de fiestas, entones yo siempre dije que no, no porque no me pareciera atractivo el ‘Tino’, sino que yo creo que en ocasiones lo cogen a uno en situaciones que no son las correctas”, recordó la actriz en la entrevista.

Después de señalar por qué jamás se vio con el exdelantero, Gómez confesó en qué circunstancias sí habría aceptado acostarse con él. “Si de pronto un día me hubiera encontrado el ‘Tino’ en un hotel, donde yo estaba al mismo tiempo, y hubiéramos empezado a hablar y me dice: ‘te invito a mi habitación’, voy a la habitación, me tomo un par de traguitos con él y a lo mejor me hubiera acostado con él“, aseguró.

Por último, Gómez insistió en que nunca ha aceptado propuestas de tener intimidad a cambio de dinero o invitaciones a fiestas como las que le planteaban desde el entorno de Asprilla. “Siento que no fue la situación, no fue el momento adecuado. A mí la gente que me ha tratado de comprar o me ha invitado de esa manera a salir conmigo, normalmente no pasa“, concluyó.

En esa misma entrevista, la caldense también aseguró que creía que Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, tenía una “sonrisa malosa” y les dio algunos consejos a los jugadores del combinado nacional.

Este es el video del diálogo de Gómez con ese medio de comunicación: