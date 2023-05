El programa de cocina tuvo su segundo capítulo y desde ya se empiezan a perfilar algunos de los candidatos para avanzar a instancias definitivas, pero también algunos cocineros que, por ahora, no dan pie con bola, como fue el caso de Zulma Rey, quien tuvo serios problemas para cocinar una carne molida.

La prueba grupal, que se desarrolló en Cartagena, dividió a los participantes en cuatro equipos. En el equipo verde, comandado por la humorista Natalia Sanint, quien le salió a Jorge Rausch con una picante respuesta, quedó el padre Walter, uno de los personajes que han marcado la diferencia por su buen humor y tranquilidad.

‘Masterchef Celebrity’: ‘El Negrito’ criticó al padre Walter durante prueba de campo

El sacerdote hizo buenas migas con ‘VargasVil’, por lo que es común escucharlos contando chistes y haciendo trovas. Durante la competencia, el padre Walter se dedicó a la buena vida y a cantar.

Eso no le gustó al ‘Negrito’, quien aterrizó al sacerdote pidiéndole que diera un poco más en la prueba. El creador de contenido no le comió cuento al padre con su frescura y dijo que él no siente que el padre sea una divinidad y no cree que “no se le puede decir nada”.

El concursante cree que está a la par con el padre Walter y que están “detrás del mismo objetivo”, por lo que estimó que debería dejar de lado los apuntes y la tranquilidad para otro momento.

De hecho, Natalia Sanint también comentó que al padre le gusta molestar, en el buen sentido, aunque su desempeño en la prueba dejó mucho que desear, ya que no tuvo las proteínas listas en el momento que se las requirieron para atender a los comensales.