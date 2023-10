Natalia Sanint, que tuvo un reclamo de Claudia Bahamón, vivió un momento inolvidable en ‘Masterchef’, durante la búsqueda de la primera celebridad clasificada a la semifinal de la competencia.

Carolina Acevedo, Nela González, ‘el Negrito’, Adrián Parada, Daniela Tapia y la mencionada locutora quedaron con la oportunidad para meterse en la lucha a la final (cuyos nombres ya fueron revelados).

Sin embargo, los jurados se llevaron un momento engorroso al encontrarse con que varios de los platillos estaban crudos, tema por el que pasaron González, Parada y Tapia.

‘El Negrito’, cuyo nombre real es Iván Ramiro Córdoba y que hace poco habló sobre la mujer con la que planea casarse, decepcionó porque su preparación no fue considerada de alta cocina.

En medio de esos cuestionamientos, llegó la determinación sobre quién quedaría entre los cinco mejores, luego de la reciente salida de la actriz vallecaucana Martha Isabel Bolaños.

¿Quién es primer semifinalista de ‘Masterchef’, de RCN?

Luego de múltiples críticas por parte Jorge Rausch y Chris Carpentier, la elegida para ganar la competencia en el capítulo de este sábado 30 de septiembre fue Natalia Sanint, cuyo esposo es piloto.

A pesar de la sencillez del platillo con el que llegó al atril, no tuvo críticas y, de hecho, sorprendió al chef chileno por su originalidad, al punto que afirmó que nunca lo había conocido antes.

La locutora de Olímpica no ocultó su sorpresa, pues desde el principio aseguró que no sabía mucho de cocina y hasta contó que su mamá creía que no pasaría de las primeras eliminaciones.

