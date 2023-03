Mary Méndez está soltera, o al menos eso es lo que ella dice constantemente en el programa de Caracol Televisión. Entre las burlas que ella misma hace sobre el tema, este sábado reveló una de las razones por las que no se da una oportunidad en el amor.

En ‘La red’ estuvieron hablando de separaciones y parejas, de hecho contaron que dos famosos se divorciaron recientemente, y del físico de los famosos.

En medio de la conversación sobre los retoques que se hacen las personas que salen en televisión, fue que ella soltó la frase con la que confirmó que sigue soltera.

(Vea también: Mary Méndez, de ‘La Red’, presentó al hombre de su vida: “Te amo con mi alma”)

“Si hay alguien que sabe valorar la belleza interior soy yo, por eso ando sola”, dijo ella, que constantemente está haciendo reflexiones sobre el cuerpo, la salud mental y la buena alimentación.

Con esto, Mary Méndez dio luces de lo que la desilusiona de los hombres y una de las razones por las que actualmente no está con ninguna relación. Eso sí, sobre la última personas que salió con ella, que no era famosa, no se volvió a saber nada.

Lee También

Quiénes han sido las parejas de Mary Méndez, presentadora de ‘La red’

Aunque está vinculada a los medios de comunicación desde muy joven, su vida amorosa no ha sido muy conocida, pues durante mucho tiempo se fue del país por la misma razón.

Su primer amor conocido fue cuando estaba en su momento más importante en la televisión colombiana. Ella estaba rompiendo esquemas con sus apariciones, pero el amor le llevó a irse a Israel para vivir con un hombre del que se terminó separando tiempo después.

(Vea también: [Video] Lapsus de Carlos Vargas terminó en bochornoso momento y hasta en visita al médico)

Luego, su otra relación fue con Santiago Iregui, DJ y empresario, con el que duró siete años. Según trascendió tiempo después, Mary Méndez se enteró de la infidelidad del hombre y lo dejó.

Su último noviazgo conocido fue con Germán Navarro, relación que destaparon en ‘La red’. Este hombre no es conocido en los medios de comunicación y así como la relación siempre fue muy privada, se terminó en silencio.