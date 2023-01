Aunque todos los fines de semana Mary Méndez aparece en la pantalla de Caracol Televisión presentando en La red las noticias más representativas del mundo del entretenimiento, sus seguidores también se han interesado por conocer algunos detalles de su vida privada.

En su cuenta de Instagram tiene 1,3 millones de seguidores con los que, constantemente, interactúa a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. La presentadora también ha mostrado su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación. De hecho, tiene una empresa de una línea saludable de panes, granolas, entre otros alimentos.

¿Quién es el novio de Mary Méndez?

La vida sentimental de la samaria siempre ha sido de gran interés para algunos internautas. Hace unas semanas reveló que estaba soltera y feliz, disfrutando esa etapa de su vida.

En su perfil de Instagram explicó el por qué está soltera, aunque generalmente ella suele ser muy reservada con su vida privada. “Yo quiero tener una pareja, pero una persona ya con la vida completamente clara y definida, que sepa exactamente qué es lo que quiere y que vayamos juntos para el mismo camino y eso hoy en día no es fácil y yo no busco tampoco, cero, no me interesa, prefiero pasar mis momentos haciendo mis cosas en mi soledad y haciendo mi trabajo. Yo no soy del tipo de mujeres que anda saliendo de cita en cita ni de andar probando uno y otro hombre”, aseguró.

Mary Méndez: él es el hombre de su vida

En una reciente publicación, Méndez presentó al hombre de su vida, refiriéndose a su padre, quien estaba cumpliendo años, así que ella decidió dedicarle unas amorosas palabras. “Amor de mi vida, el arquitecto de mi disciplina, mi ejemplo a seguir, mi mentor, mi todo. Solo le agradezco a Dios un año más contigo y le pido que seas eterno. Happy birthday papá, te amo con mi alma”.

Luego, la conductora de La Red posteó otra imagen donde aparece su papá junto a su mamá, a quien también le expresó todo su amor por medio de unas emotivas palabras. “Y mi madre se ganó la lotería, porque ya este modelo no lo fabrican, hombre justo, recto, honesto, disciplinado, trabajador como él solo, fiel, noble, detallista como ninguno. Estricto a otro nivel, por eso cuando me preguntan por qué soy ‘tan exigente’ me rio y contesto para mis adentros: porque mi padre pone la vara muy alta, no espero nada menos que lo que él nos ha demostrado toda su vida”.

¿Cuál es la edad de Mary Méndez?

La presentadora, quien es una de las más queridas de la televisión colombiana, nació el 12 de junio de 1976. Actualmente tiene 46 años y sus fotos y videos en redes sociales son constantemente halagados por sus seguidores, quienes destacan su belleza y escultural cuerpo.