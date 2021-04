green

Por lo menos así se evidencia en los comentarios de la publicación que hizo la exesposa del intérprete de ‘Ábrete’ y que comienza con esta frase: “El tiempo va pasando sin darnos cuenta”.

Y es que este 14 de abril del 2021 ya se cumplen cuatro años de la muerte del hijo de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía entre Lorica (Córdoba) y San Onofre (Sucre).

Por eso, ya después lo que hizo ‘Caya’ Varón en su ‘post’ fue destacar varias cosas de Martín Elías que heredó el hijo que tuvieron y que muchos conocen como Martincito. Esto, en parte, lo hizo como si estuviera hablándole a su fallecido exesposo y contándole cómo ha ido creciendo el fruto de su amor.

“Hoy es un día que doy las gracias [a] Martín Elías por ser parte de nuestras vidas, por dejar una huella en Martín Elías Jr. cada día para seguir, no solo Jr. se parece en los físico, sino en las bromas, en su forma de ser, en la nobleza, en el millón de amigos, y sé que en esta temporada te extraña más que siempre, porque quiere ese papá-amigo, ese hombre con el cual pueda desarrollar su personalidad el toque masculino, pero también estoy segura que Dios tiene el control de todo y asumí el rol de padre y madre”, aseguró.

Desempeñar ambos papeles “no ha sido nada fácil”, agregó ‘Caya’, pero también se mostró positiva y le agradeció a su fallecido exmarido por haberle dejado a Martincito: “Si no aprendemos muchas veces a saber cómo ser mamás, aún más difícil los dos roles, pero me he disfrutado este camino y sé que Dios ha hecho la buena obra y lo que empezó con Jr. lo va a terminar; sé que lo sabes. Gracias por mi hijo, hoy doy gracias por el tiempo que pasaste junto a él, porque dejaste huella en él y hoy puedo ver el amor de Dios reflejado en el corazón y actuar de tu muchachito bonitooooo”.

El mensaje completo lo acompañó la ex del cantante con una foto de él y su hijo, como se puede ver a continuación. Cabe mencionar que el ‘post’ también incluyó a Paula Elena, la otra hija que tuvo el intérprete, producto de su segundo matrimonio, con Dayana Jaimes (que también escribió una sentida dedicatoria), pues ‘Caya’ destacó:

“Sé que donde estás junto a Dios estás feliz de ver a tus hijos… sé que eres y seguirás siendo el eterno amor de los dos”.

¿Quién es ‘Caya’ Varón, la ex de Martín Elías?

Como se mencionó, estuvo casada con el cantante del ‘Terremoto’, fue su primera esposa, y es la mamá del primogénito del artista, que se llama igual que él.

Actualmente, es una bloguera, como ella misma se destaca en su cuenta de Instagram, donde aparece como @cayavarons y relaciona otros de los perfiles que tiene y en los que se encuentran desde ‘tips’ de estilo de vida hasta publicaciones relacionadas con Dios y con el empoderamiento femenino.

Desde su época de esposa de Martín Elías a la fecha, ‘Caya’ ha tenido un notorio cambio físico; estas son algunas fotos que ha ‘postead0’ en su Instagram y que evidencian eso:

