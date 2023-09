Fue sorpresivo lo que pasó en el capítulo de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ del pasado miércoles 20 de septiembre de 2023 con Martha Isabel Bolaños y su decisión de afectar a Daniela Tapia, su amiga y con la que había compartido muchas cosas en el concurso de cocina. Y aunque la propia actriz del Valle del Cauca había dado unas explicaciones iniciales, muchos televidentes del programa la señalaron con fuertes palabras.

Debido a los mensajes que recibió y pasadas varias horas de que en el Canal RCN hubieran mostrado lo que pasó en una de las pruebas del ‘reality’ de personalidades, la famosa ‘Pupuchurra’ de ‘Betty, la fea’ salió en sus historias de Instagram a responderle a los que la atacaron y señalaron sin piedad.

Para quienes no vieron el episodio de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, Bolaños tenía la posibilidad de elegir a alguien de los competidores para que no cocinara en la prueba del día. Todos pensaban que iba a mandar al sofá a Carolina Acevedo, debido a sus constantes agarrones y diferencias en el concurso.

Sin embargo, todos quedaron sin palabras cuando dijo: “Daniela”, esto mientras sonreía y causando la fuerte reacción de Tapia. Y la afectada, con mucha rabia, le recordó que no era la primera vez que pasaba algo así, resaltando que en la edición 2014 de ‘El Desafío’ ya había ocurrido algo similar.

Después de la emisión del programa, Martha Isabel Bolaños usó su cuenta de Instagram para dar las explicaciones sobre el caso, aceptó su equivocación, explicó que esperaba que Juan Pablo Barragán eligiera a Carolina Acevedo para que no cocinara. Incluso, culpó al mismo ‘Barra’ por no tener “las hue…” de tomar esa decisión.

Pero en la mañana del jueves 21 de septiembre, a pesar de sus explicaciones y del paso de las horas, los televidentes siguieron señalando a Martha en sus redes sociales y ella salió a responder a los que se creen perfectos:

“Buenos días, mi gente hermosa, un abrazo para todos. Dios me los bendiga, ¿cómo amanecieron? Este saludo es para la gente linda, que siempre me sigue, y para la gente ‘perfecta’ también”.

Se notaba tranquila por lo que había pasado en el programa, sabiendo que ella misma había anticipado su equivocación semanas atrás, cuando dio pistas de lo que iba a pasar en la recta final del concurso que fue grabado hace varios meses.

Pero esa calma y tranquilidad cambió cuando se refirió a los que la maltrataron e insultaron en redes, por eso con tono más fuerte, dijo:

“Mucho insulto, mucho insulto porque me equivoqué… ¡Me equivoqué, me equivoqué! Me equivoqué como ustedes se equivocan, también, todos los días”.