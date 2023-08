Llegó el día de la prueba de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’, el concurso de las noches de la televisión colombiana en el que la comida es protagonista.

Para este episodio, dentro de las grandes sorpresas estaba la presencia de ‘Nela’ González, quien no consiguió convencer a los jurados en el capítulo pasado. La actriz tuvo que participar en su primera eliminatoria con el delantal negro. Hubo tensión.

En este episodio el perjudicado fue el ‘influenciador’ Mario Ruíz, que estaba a la expectativa con ganas de quedarse en el ‘reality’, pero no lo consiguió. Para muchos de los concursantes la decisión fue polémica por el talento de ‘streamer’; no obstante, esto no le bastó para ganar el desafío.

El reto era preparar la mejor hamburguesa posible que tuviera una gran presentación, una carne jugosa y acompañamientos atractivos. Los participantes empezaron la prueba con velocidad y algo de adrenalina.

Mario Ruíz apostó por un plato de nombre ‘Entre menos es más’, y así lo fue porque su hamburguesa se veía muy sencilla para ser un reto que definía su futuro en el concurso.

“Llegué al atril con todos los poderes para vender esa hamburguesa”, dijo el concursante, que explicó que su plato lo hizo para personas que viven con afán.

Los chefs Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría analizaron los platos y tomaron la decisión de bajarle el pulgar a Mario Ruíz.