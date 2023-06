El ‘youtuber’ que hace parte de los 23 participantes que quedan en la nueva temporada de ‘Masterchef celebrity’ duró un tiempo ausente de sus redes sociales porque su mamá se enfermó gravemente y tuvo que cuidar de ella.

(Vea también: [Video] La casa de Mario Ruiz, de ‘Masterchef’, en Bogotá; le salen manos de las paredes)

Sin embargo, luego de un par de días monitoreada en un hospital, finalmente, le dieron de alta a la señora Olga Borda porque se encontraba mejor, hecho que mostró el ‘influencer’ en su cuenta de Instagram.

Aunque todo parecía estar mejor, en la mañana del 2 de junio, Mario Ruiz publicó una foto en sus historias de Instagram otra vez desde un hospital, con la que sería la mano de su mamá canalizada.

No se había vuelto a pronunciar al respecto hasta que este 7 de junio publicó una nueva foto con el regreso del ser que más ama en su casa, lo que indicaría que está mejor de salud.

En el texto con el que acompañó la imagen dejó ver que agradece tener de nuevo a su mamá en casa y la sazón de ella.

El bogotano contó en su perfil de Instagram que la señora Olga estuvo internada en la UCI por varios días por algo que al principio no parecía ser tan grave.

“Le dio como esa nueva cepa de gripa o COVID, no sé, y al principio no parecía tan grave, pero terminó siendo peor de lo que se veía y fue demasiado grave […]. No tenía muchas ganas de subir contenido a redes sociales”, contó.