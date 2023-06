El creador de contenido hace parte de los 24 participantes en la nueva temporada de ‘Masterchef celebrity’ y antes de ausentarse publicó una foto en sus historias en la que se lograba identificar que estaba en el médico y luego no volvió a aparecer en los medios, por lo que varios de sus seguidores empezaron a preguntar si estaba bien y por qué se había ido.

Pero a los días apareció y explicó que se distanciaba porque su mamá se enfermó gravemente y tuvo que cuidar de ella.

“Le dio como esa nueva cepa de gripa o COVID, no sé, y al principio no parecía tan grave, pero terminó siendo peor de lo que se veía y fue demasiado grave […], no tenía muchas ganas de subir contenido a redes sociales”, contó.