View this post on Instagram

05-05-2020 – María Bonnett Granziera ❤️ Bem-vinda Filha. Sin palabras… la vida es simplemente maravillosa! @ricardorueda59 eres pura luz y solo energía positiva! María llegó al mundo en las mejores manos del mundo! @fsfb_salud son lo máximo! Gracias a cada uno!